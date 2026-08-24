नत-मस्तक मानव-हृदय, अर्पित तन-मन-प्राण।

गुरु ज्ञान-ज्योति शाश्वत, जीवन-पथ आलोक।

जिनसे जगमग हो उठे, मन-बुद्धि और लोक॥



चरण-रज पावन सुधा, हर ले सकल अज्ञान।

वंदित गुरुवर की कृपा, जीवन का कल्याण॥



सत्य-सुधा से सींचते, श्रद्धा-तरु अविराम।

करुणा-कुसुम सुवासित, पुलकित हर धाम॥



वेद-विभा के दीप बनकर, खोलें ज्ञान-कपाट।

मोह-तिमिर सब क्षीण हो, प्रकटे सत्य-विराट॥



विवेक-वट की छाँह में, शीतल हो मन-प्राण।

सदाचार-सुरसरि बहे, सुरभित हो संसार॥



संयम, सेवा, साधना, जीवन के आधार।

गुरु-कृपा से सिद्ध हो, मानव का संस्कार॥



नत-मस्तक मानव-हृदय, अर्पित तन-मन-प्राण।

गुरु-चरणारविन्द में, पाए जग-जन परम-धाम॥



शत-शत वंदन गुरुवर, ज्ञानस्वरूप महान।

जय-जय सद्गुरुदेव की, गूँजे दिव्य-गुणगान॥

-सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले