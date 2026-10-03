बूँद-ब्रह्मरहस्योपनिषद् : अन्योक्ति–दार्शनिक गीतिका

नभ से उतरे तो सुधा बनकर, धरती का अभिषेक करे,

तपकर उठे तो वाष्प बने, नभ में फिर उड़ान भरे।



हिम बन जाए तो मौन तपे, श्वेत समाधि-सा ठहराए,

वज्र-कणों-सा टूट पड़े तो, कर्मों का फल समझाए।



फूल-पलकों पर ओस बने, कोमलता का गीत सुनाए,

पंखुरियों से गंध बनकर, अंतर-आकाश महकाए।



बूँद-बूँद जब एकत्रित हो, शांत सरोवर रूप धरे,

मर्यादा में जीवन बनकर, तृप्त धरा के प्राण भरे।



मर्यादा की सीमा लाँघे तो, प्रलय-प्रवाह उमड़ता है,

तटबंधों की नींव हिलाकर, जग का संतुलन टूटता है।



नयनों से निकले तो आँसू, अंतर की भाषा बन जाता,

देह-ताप से निकले स्वेद तो, कर्म-यज्ञ बनकर झर जाता।



हरि-चरणों से झरे तो, स्वयं चरणामृत कहलाए,

‘मैं’ का तट जब गल जाए, जीव ब्रह्म में लय पाए।



रूप बदलता जल कहता—रूप अनेक, पर तत्त्व एक,

बूँद-बूँद में ब्रह्म बहे, जागे निर्मल आत्मविवेक।



बूँद नहीं केवल जल-बिंदु—सागर का ही अंश है,

‘मैं’ का तट जब गल जाता है, तब ब्रह्म ही अवशेष है।

-सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले