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बूँद-ब्रह्मरहस्योपनिषद् : अन्योक्ति–दार्शनिक गीतिका

श्री सनातन

श्री सनातन

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                            नभ से उतरे तो सुधा बनकर, धरती का अभिषेक करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपकर उठे तो वाष्प बने, नभ में फिर उड़ान भरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम बन जाए तो मौन तपे, श्वेत समाधि-सा ठहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वज्र-कणों-सा टूट पड़े तो, कर्मों का फल समझाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल-पलकों पर ओस बने, कोमलता का गीत सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंखुरियों से गंध बनकर, अंतर-आकाश महकाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद जब एकत्रित हो, शांत सरोवर रूप धरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा में जीवन बनकर, तृप्त धरा के प्राण भरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा की सीमा लाँघे तो, प्रलय-प्रवाह उमड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तटबंधों की नींव हिलाकर, जग का संतुलन टूटता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों से निकले तो आँसू, अंतर की भाषा बन जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह-ताप से निकले स्वेद तो, कर्म-यज्ञ बनकर झर जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि-चरणों से झरे तो, स्वयं चरणामृत कहलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ का तट जब गल जाए, जीव ब्रह्म में लय पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप बदलता जल कहता—रूप अनेक, पर तत्त्व एक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद-बूँद में ब्रह्म बहे, जागे निर्मल आत्मविवेक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद नहीं केवल जल-बिंदु—सागर का ही अंश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘मैं’ का तट जब गल जाता है, तब ब्रह्म ही अवशेष है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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