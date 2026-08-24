भावों का दर्पण

शब्द नहीं—ये मौन तपस्या, प्राणों का अभिनंदन,

भावों के दर्पण में झिलमिल, चिर-अनहद का स्पंदन।



अक्षर-अक्षर दीप जले जब, तिमिर स्वयं झुक आया,

पीड़ा ने मुस्काकर अपने, अश्रु-कुसुम बरसाया।



स्वप्न नहीं—यह चेतन-सरिता, बहती अंतरधारा,

जिसमें डूबा, उसी हृदय ने पा लिया निज किनारा।



यहाँ व्यथा भी वंदन बनकर, मंगल-गीत सुनाती,

शुष्क शिला की नीरवता में, निर्झर-वीणा गाती।



एक वर्ष क्या—काल स्वयं भी, साधना में ढलता,

क्षण-क्षण अक्षर-ज्योति बन, युग-मानस में जलता।



भावों का यह दर्पण केवल, बाह्य रूप निहारे?

यह तो अंतर-ब्रह्मदीप का, शाश्वत सत्य उभारे।



युग-युग तक यह सृजन-ज्योति, चेतन-नभ आलोकित,

मानवता के मौन हृदय में, रहे चिरंतन स्पंदित।

- सनातन मुकुंद

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54 मिनट पहले