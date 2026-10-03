बापू की राह : बालगीत

सच की राह दिखाने वाले, प्यारे-प्यारे बापू,

अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, प्यारे-प्यारे बापू।



हाथों में चरखा लेकर, मेहनत करना सिखलाया,

सादा जीवन जीकर हमने, सच्चा सुख है पाया।

झूठ न बोलें, सच ही बोलें, सच का साथ निभाएँ,

मिल-जुलकर हम हँसते-गाते, भारत को महकाएँ।



ऊँच-नीच का भेद न मानें, सबको गले लगाएँ,

दुख में जो भी हमें पुकारे, उसके पास हम जाएँ।

घर-आँगन, गली साफ रखें, मिलकर इन्हें सजाएँ,

स्वच्छ-सुंदर भारत अपना, मिलकर इसे बनाएँ।



बापू की राह चलेंगे हम, सच का दीप जलाएँ,

सबसे हँसकर मिलें हमेशा, खुशियाँ खूब मनाएँ।

किसी से हम बैर न रखें, सबके बनें दुलारे,

सच की राह चलें हम, मिलकर देश सँवारे।



छोटे-छोटे दीप जलाएँ, दूर करें अँधियार,

बापू की सीख साथ लेकर, करें देश से प्यार।

सच की राह दिखाने वाले, प्यारे-प्यारे बापू,

अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, प्यारे-प्यारे बापू।

-सनातन मुकुंद

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एक घंटा पहले