मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं

मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं , मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं

कम खाता हूॅं कम पीता हूॅं

फिर भी मैं चैन से सोता हूॅं

मानव दृष्टि से भिखारी हूॅं

मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं, मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं

माथे पर मेरे पसीना है

मेहनत की रोटी खाता हूॅं

सच ही मेरे अंदर है

आनंद की एक पिटारी हूॅं

मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं, मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं

सुख लेता हूॅं सुख देता हूॅं

सुख ही मेरा जीवन है

मैं सुख का ही व्यापारी हूॅं

मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं, मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं

स्वाभिमानी हूॅं बलिदानी हूॅं

मैं सत्य के युद्ध को लड़ता हूॅं

सत्य ही मेरा धर्म है

मैं सत्य का क्रांतिकारी हूॅं

मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं, मैं सत्य का एक पुजारी हूॅं।।

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एक घंटा पहले