तर्क-ए-त'आल्लुक कीजिए आहिस्ता-आहिस्ता,
ताकि दर्द का हो एहसास आहिस्ता-आहिस्ता।
उतरने दो ज़ेहन पे सवार मोहब्बत का ख़ुमार,
छंट जाने दो गुबार-ए-यास आहिस्ता-आहिस्ता।
ज़रा लुत्फ़ तो उठाओ तर्क-ए-त'आल्लुक का,
सुनो गम की नवा-ए-ख़ास आहिस्ता-आहिस्ता।
अज़िय्यत ला'नत-मलामत झेल चुकने के बा'द,
संभलेगा दिल-ए-हस्सास आहिस्ता-आहिस्ता।
ज़ख़्म-ए-दिल पे ग़म-गुसार लगाते रहेंगे मरहम,
कम होगी ख़लिश-ए-दिल आहिस्ता-आहिस्ता।
--- शैलेन्द्र भटनागर "शील "
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एक घंटा पहले
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