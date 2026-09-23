साड्डे दिल विच खंज़र मार गया तू

साड्डे दिल विच खंज़र मार गया तू
जदो सात समुंदर पार गया तू
दिल ख़ून दे आँसू रौंदा ए
जब तोड़ के कौल करार गया तू
मैं फिरदी ग़म दी मारी सजणा
मैनू इश्क़ दी लगी बीमारी सजणा
फंस गई कुड़ी कंवारी सजणा
साड्डी जिंद नू प्यार पे वार गया तू
साड्डे दिल विच खंज़र मार गया तू
जद्दो सात समुंदर पार गया तू
मैनू जग दी कोई फिकर नईं
तेरे दिल विच अपणा घर नईं
मेरी दुआ दा रब कोई असर नईं
ओ रब्बा सज्दा मेरा बेकार गया यू
जब तोड़ के कौल करार गया तू
साड्डे दिल विच खंज़र मार गया तू
-अश्क़ फतेहपुरी
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57 मिनट पहले
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