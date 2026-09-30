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पहुंचा दिया है जिंदगी ने उस मक़ाम पे

Şhahnawaz Pahat

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                            पहुंचा दिया है जिंदगी ने उस मक़ाम पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहशत सी होती है चाहत के नाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलियों से उनकी गुज़रते हैं तो मगरूर होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखा देकर नवाजते हैं जफ़ा के इल्ज़ाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भटकता हूं उसके लिए दर बदर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सोते हैं घरों में आराम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो देखकर हमें फेर लेते हैं नज़रे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालत है उनकी यही कल शाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के ज़ख्म हैं कि भरते ही नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना महफ़िल में लगता दिल ना चैन जाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना दिल ही रहा ना चाहतों की दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुए हैं बर्बाद हम उनके इंतक़ाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम हुए हैं रुस्वा ज़माने की नज़रों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकली जब कलम ए शमशीर नियाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुहब्बत का ज़िक्र ना छेड़ शाहिद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुए हैं वो सब क़िस्से तमाम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अश्क़ फतेहपुरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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