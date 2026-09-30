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हर तरफ़ मिले मुझे धोखे इस संसार में

Şhahnawaz Pahat

Şhahnawaz Pahat

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हर तरफ़ मिले मुझे धोखे इस संसार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगानी दाँव पर लगा दी मैने प्यार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माने में मशहूर थी पाकीज़गी मुहब्बत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिजारत अब दिलों की होती है बाज़ार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तलक तो सनम के जानू जेरे सर थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पनाह भी नसीब नहीं दामने यार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो देखो लोग दौड़ रहे हैं रोजे महशर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अब तक बैठा हूं तेरे इंतजार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बस्ती भी चहकती थी तेरे कहकहों से कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये फिजाएं भी महकती थी कभी बहार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों में हमारी जो बिछाते थे नजरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुए हैं रुस्वा आज उन्हीं के दरबार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसाफ कुछ करना ए ज़माने वालों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गई गर ख़ता आलमे बेक़रार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल अपना कुछ यूं सुलगता है शाहिद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलते हैं ज़र्रे जैसे रोगज़ार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अश्क़ फतेहपुरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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