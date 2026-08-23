सोचने की बात

दिल अपना नहीं

जिस्म अपना नहीं

धन अपना नहीं

घर अपना नहीं

फिर घमंड क्यों अपना?

गुरूर क्यों अपना?

झूठ क्यों अपना?

फरेब क्यों अपना?

-शाहाना परवीन 'शान'...

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31 मिनट पहले