मधुशाला नहीं कुसुम बाला हो तुम

न कोई जाम हो तुम न कोई प्याला हो तुम

महफिल की रौनक हुस्न का उजाला हो तुम

अरे जिसे देखकर ये सौरव लिखता है ग़ज़ल

वो मधुशाला नहीं कुसुम बाला हो तुम

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एक घंटा पहले