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पत्तियों और पंछियों की इस जोड़ी ने, जग में जादू है किया॥

satyendra kumar

satyendra kumar

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                            क्या एक पेड़ बयाँ नहीं करता परिवार की कहानी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ खड़ा रहता तना, जैसे हो कोई अभिमानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता रूप में डटा हुआ वह, मिट्टी में गहराई तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ता रहता मौसम से, हर बाधा और तन्हाई तक॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-सी जड़ें समाई रहतीं, ज़मीन के कण-कण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों पुरानी परंपरा से, जल पहुँचातीं हर क्षण में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए मौसम की ताज़गी और, वर्षा की बौछारें जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिल उठती हैं कलियाँ प्यारी, सज जाती हैं शाखें तब॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदर लताएँ और बेलें, बाहें फैलाकर लिपट जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूत डालियों वाला पेड़, रक्षा उनकी कर है पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये नाज़ुक और कोमल पत्तियाँ, प्रकृति संग खेलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम के भयानक थपेड़े, हँस-हँसकर ये झेलती हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरवा जब ठंडी बयार बहे, ये झूम-झूमकर डोल जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्दियों की ठिठुरन में भी, चुपचाप ये सब सह जातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ पत्तियाँ पतझड़ पाकर, डालियों से बिछड़ जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-चक्र की इस दौड़ में, कहीं पीछे छूट जातीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैली और कुचली होने पर, कुछ लौट नहीं पातीं फिर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ टूटी हुई पत्तियाँ जुड़ न पातीं अपने दिल से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास ही होने के बावजूद भी, वे खुद को सँभाल न पातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस खामोशी से अपनी किस्मत के आँसू पी जातीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल पत्तियाँ फिर सुर मिलातीं, पक्षियों के उस मेले से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी और कमज़ोर डालियों पर, जो गाते हैं अकेले से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मिलकर गाते हैं ऐसे, प्रेम का वह प्यारा गीत नया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्तियों और पंछियों की इस जोड़ी ने, जग में जादू है किया॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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