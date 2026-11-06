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तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज़ आई

Satyam Mishra

Satyam Mishra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बेटा उसे छोड़कर जा रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब वह सहमी-सी खड़ी सोच रही थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज ये सज़ा किस बात की मिल रही है मुझे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे को प्रेम दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका ख़याल रखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पसंद की स्त्री से उसका विवाह कराया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर उसके सुनहरे भविष्य के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पूरी जवानी न्योछावर कर दी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी उसके अंतर्मन से एक आवाज़ आई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सज़ा है उन अजन्मी बच्चियों की हत्या की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें तुमने अपनी कोख में ही मार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ इसलिए कि तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बेटे की माँ बनना था।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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24 मिनट पहले

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