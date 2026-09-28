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स्वप्न तेरा भोर तक आया

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

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                            रात मुझे एक सपना आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने में बस तुमको पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुके हुए दृगों के दर पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने मधुशाला को पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढ रहे थे अधीर अम्बक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बहता प्रेम अनुराग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलको का अंधकार चीर रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्वेत कपोलों के चंचल चिराग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मित चांदनी लुटा रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों की अविरल मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल कंठ से गूंज रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दिल में मेरा गान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धड़कन की हर ताल पे जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसों का संगीत सजा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा समूची कायनात में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का कोई गान बजा था।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुली नीन्द,तेरा रूप निहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों में बस तुमको पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीत गई यामिनी बातों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न तेरा भोर तक आया।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात मुझे एक सपना आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने में बस तुमको पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतराम शर्मा'हिन्दी'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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