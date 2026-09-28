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कोई शीतल सलिल हो

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

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                            तुम्हें मनाना एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा रूठना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किताब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढूं मैं, वो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलकश किस्सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें तेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदाएं बेहिसाब हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों को पलटूँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें महक उठें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक पन्ने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही ख्वाब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी खामोशी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ-कुछ कहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बिना बोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिया कोई जवाब है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूठना तेरा जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शीतल सलिल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनाना मेरा जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्यास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दूर सही पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल के पास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह का एहसास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतराम शर्मा'हिन्दी'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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