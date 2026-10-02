एक ग़ज़ल

तुम से ज्यादा तो मुझे कोई पियारा न रहा ।

तेरे चेहरे के सिवा कोई नजारा न रहा ।



साथ तुम मेरा निभाने से हमेशा भागे,

तुम मेरे हो न सके मैं भी तुम्हारा न रहा ।



जिन्दगी मेरी हमेशा ही अकेले बीती,

हम किसी के न हुए कोई हमारा न रहा ।



मैंने जीवन में कभी प्यार किसी से न किया,

इस वजह से मैं किसी का भी दुलारा न रहा ।



अपने ही दम पे मैं जीवन में बढ़ा आगे सदा,

मेरे जीवन में कभी कोई सहारा न रहा ।



मैं सदा अपने उसूलों पे ही कायम रहता,

उनसे ' संतोष ' कभी हटना गवारा न रहा ।

- संतोष बौद्ध



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एक घंटा पहले