विनती

फूलों को महकाया किसने,

चिड़ियों को चहकाया किसने,

बादल को वर्षाया किसने,

कलियों को हर्षाया किसने ?

सूरज को दहकाया किसने,

चंदा को चमकाया किसने,

सागर को लहराया किसने,

हिमगिरि को उठाया किसने ?

मलय समीर बहाया किसने,

चराचर जगत बनाया किसने,

विविध जीव बनाए इतने

ये करामात दिखाया किसने ?

वह पुरुषोत्तम जगत पिता है,

यह सब जाल बिछाया जिसने,

उस जगदीश्वर के गुण गायें,

उसे प्रेम से शीश झुकायें ।

हाथ जोड़ हम विनती करते,

हम अबोध ध्यान हैं धरते,

रखे सलामत हम बच्चों को,

जगती का संताप जो हरते ।

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51 मिनट पहले