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माँगती भीख

Sanjai kumar

Sanjai kumar

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                            वह मांगती भीख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काशी के उस तंग गली में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गई मुझे वह दीख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मांगती भीख।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास न था उसके कोई भी ऐसा चीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर कर सके ओढ़ जिसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुबले तन का पीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंदूरी चेहरा, वह चंद्र बदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंबी काया, थे झुके नयन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने में ही खोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगा मुझे– तब रोई, अब रोई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह एक भुजी, एक टाँग अपंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तन चिथड़ों से ढके हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ वैसे ही थे नंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार किशोरावस्था कर, यौवना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की तरफ बढ़े थे पाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्कर काट रही थी अब तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर मध्य जीवन की नाव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस तंग गली के, आलीशान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगले के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठी उदास, भाग्य को कोसते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों को मीचे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज रही थी मीठी तान, बंगले में–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो थी ठीक सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा मैं– ये कैसा अंतर बनाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर राम ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर ये मांगती भीख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मात्र हाथ फैलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने बंगले की मधुर तान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं झंकृत दिशाएं।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्दियों के दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया हुआ भयंकर कुहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्ती के आलम में बहता, जब–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौले-हौले मस्त पवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंड के मारे सिहर उठता, तब–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा खासा मेरा तन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोट पहन स्वेटर के ऊपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओढ़ा था मैं मोटा कंबल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उन हिममय झोंकों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मच जाती तन में हलचल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर, क्या समझ सकता कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीला उस नटवर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेता है सुधि कैसे वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थलचर, जलचर, नभचर की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मखमली टोपी के नीचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैने बाँधा था गुलबंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसपर भी खाने-पीने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बॉडी मेरी थी बुलंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमी नहीं थी कपड़ों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मोटे तन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असर छोड़ रहा था फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठण्ड पवन मेरे मन पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े से चिथड़ों में लिपटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अधनंगी बाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिमटी बैठी, पत्थर सी बनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे रणचण्डी ज्वाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांप रही थी रह-रह कर वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजब प्रभु का खेल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डगर रही थी किसी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की ‘गाड़ी रेल।’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ी नजर ज्यों मेरे ऊपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें हुईं जब चार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे का रंग बना तब ऐसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों दीन-हीन लाचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर देख मुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब देखी उस बंगले की तरफ–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज रही जिसमें झंकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह विचित्र झंकार! वह मुग्ध झंकार!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकली तभी कुत्ते को साथ लिए–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगले की महारानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग-अंग नग-जगमगत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शूट-बूट जापानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ता सीखा था अच्छी सीख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मांगती भीख।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोलह श्रृंगार किये निकली, जब–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलीशान बंगले के बाहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मखमली कपड़े में लिपटा श्वान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला घूमने साथ शहर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखकर महारानी की तरफ, फिर–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कातर दृष्टि पड़ी मुझपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृगों में छलक उठे तब अश्रु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों पत्थर पड़ गया हो दिल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी पूरे वेग से पुनः
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बह चला वह ‘मस्त पवन’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार को पुनः ठण्ड से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांप गया था उसका तन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनियां की बेहयाई देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कांप गया मेरा भी मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजरें झुकी, दांत कटकटाये, फिर–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोहरी होकर सिमट गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्दी की कैसे सह रही पीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयना बन बह चले अधीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल पड़ी फिर अंतरात्मा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द भरी एक चीख–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोसते अपने भाग्य को फिर ज्यों कहा–
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मांगती भीख।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
– संजय कुमार गुप्त ‘अबोध’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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