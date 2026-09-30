अबोध के दोहे

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Sanjai kumar

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                            चंद्र बदनि मज़्जनु करति, जल कर युगल उछारि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा को निज बस करति, कोमल बदन उघारि।। 1
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश अबोध झुकाइ के, गुरु को करो प्रणाम ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिनु गुरु कृपा मिले नहि, ईश्वर, अल्लाह, राम।। 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाकर सोवें चैन से, ये संसारी लोग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागें, रोवें रात को, लगा जिन्हें हाय रोग ।। 3
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तन चंचल है। बहुत, बस में कर ले जोय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहिं उनको इस जगत में, कुछ भी दुर्लभ होय।। 4
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तन दीपक मान कर, लहुणा तेल भरन्त ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल बाती सुलगाइ कर, दीपक दई जलन्त।। 5
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमल हिया जलाइ कर, खुशबू दई उड़न्त ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस लगी प्रिय कानि तक, पवन दई पहुंचन्त ।। 6
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुश्बू सूंघि समुझि पड़े, बीत गयो ये बसंत ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलाऊं इधर मैं, उधर जलत मोर कन्त ।। 7
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हिरदै साफ है, हुआ सत्य का बोध ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरि हमको ढूंढत फिरें, कहत ‘अबोध-अबोध’।। 8
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे रिश्ते धूल मिले, प्रेम भया अब शूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप की आज्ञा अब, लगाने लगे फिजूल।। 9
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर नहीं अब कमरे में, उठने लगी दीवार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुटिल हुए मानव इतने, बिखर गया परिवार।। 10
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्मा, माई, बाबूजी, मिले आज सब धूल ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मम्मी, डैडी, पापा के, खिले सुनहरे फूल ।। 11
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुपए की इस दुनियां में, ऐसी चली बयार ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा अब दुर्बल हुआ, भूल गए सब प्यार।। 12
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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