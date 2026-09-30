अबोध के दोहे

चंद्र बदनि मज़्जनु करति, जल कर युगल उछारि।

कान्हा को निज बस करति, कोमल बदन उघारि।। 1



शीश अबोध झुकाइ के, गुरु को करो प्रणाम ।

बिनु गुरु कृपा मिले नहि, ईश्वर, अल्लाह, राम।। 2



खाकर सोवें चैन से, ये संसारी लोग।

जागें, रोवें रात को, लगा जिन्हें हाय रोग ।। 3



यह तन चंचल है। बहुत, बस में कर ले जोय।

नहिं उनको इस जगत में, कुछ भी दुर्लभ होय।। 4



यह तन दीपक मान कर, लहुणा तेल भरन्त ।

दिल बाती सुलगाइ कर, दीपक दई जलन्त।। 5



कोमल हिया जलाइ कर, खुशबू दई उड़न्त ।

आस लगी प्रिय कानि तक, पवन दई पहुंचन्त ।। 6



खुश्बू सूंघि समुझि पड़े, बीत गयो ये बसंत ।

दीप जलाऊं इधर मैं, उधर जलत मोर कन्त ।। 7



अपना हिरदै साफ है, हुआ सत्य का बोध ।

हरि हमको ढूंढत फिरें, कहत ‘अबोध-अबोध’।। 8



सारे रिश्ते धूल मिले, प्रेम भया अब शूल।

माँ-बाप की आज्ञा अब, लगाने लगे फिजूल।। 9



घर नहीं अब कमरे में, उठने लगी दीवार ।

कुटिल हुए मानव इतने, बिखर गया परिवार।। 10



अम्मा, माई, बाबूजी, मिले आज सब धूल ।

मम्मी, डैडी, पापा के, खिले सुनहरे फूल ।। 11



रुपए की इस दुनियां में, ऐसी चली बयार ।

करुणा अब दुर्बल हुआ, भूल गए सब प्यार।। 12

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एक घंटा पहले