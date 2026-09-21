उल्टा होत विधान

कलयुग की यह रीति है,

उल्टा होत विधान

वही आप से क्रुद्ध हो,

जिसका जितना ध्यान

-कुँवर

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20 मिनट पहले