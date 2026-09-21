रहा न कोई विधान

अनुभव जनित रीति में,

करूँ दर्ज ये बयान

कर्म फल कैसे बने,

रहा न कोइ विधान

-कुँवर

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19 मिनट पहले