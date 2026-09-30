पता हैं सब

ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की

कृपा पाती रहती वह पक्षी

वे देवता हैं सर्वज्ञ भी हैं

उन्हें पता हैं सब बातें सच्ची

-संदीप सिंह ‘कुँवर’

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एक घंटा पहले