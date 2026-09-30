कहाँ कभी रह सकती है

सेवा में जब शामिल हो

श्रद्धा भी भरपूर

कहाँ कभी रह सकती है

मेवा उससे दूर

-कुँवर

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले