कर लो यह बदलाव

आज से अपने भाव में

कर लो यह बदलाव

आवश्यकता पूर्ति हो

खुशियों का न अभाव

-कुँवर

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एक घंटा पहले