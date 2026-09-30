हे! प्रिय बालम, नहिं किताब

देखन में बहु सुंदर लागे

छूने में बहु होय नरम

बाहर से ठंडा ही लागे

भीतर से कर देय गरम

जिसको मिले बढ़ा दे आब

हे! प्रिय बालम, नहिं किताब

-कुँवर

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एक घंटा पहले