बिना वजह विरोध

बिना वजह विरोध आपका

सिद्ध करे उन्नति

बिना उलझे किसी रूप में

रहो बनाए गति

उनको खुश रहने दो

आपके प्रति जलन से

आगे बढ़ने में ही अपनी ल

गी रहने दो मति

-कुँवर

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एक घंटा पहले