बदनीयत की झुंड हो

बदनीयत की झुंड हो

सदनीयत एकाकी

ऐसे में कैसे सज पाएगी

अच्छों की झाँकी

काँव-काँव में दब जाए

कोयल का मधुगान

जलन उन्हीं को आपसे

जिनका रखते ध्यान

-कुँवर

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एक घंटा पहले