गलतफहमी हटाने का

गलतफहमी हटाने का

आसान नहीं इलाज

कल कि देनी भूलकर

रखें याद बस आज

आपने नहीं छोड़ा उनको

यह बहुत अच्छा

उनको सँवार लेने दो

नवनिर्मित राज-काज

-कुँवर

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले