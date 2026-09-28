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वो मेरी माँ थी..

Sandeep Maurya

Sandeep Maurya

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                            वो जलती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे के सामने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुएँ से आँखें लाल हो गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन खाना बनाने की फ़िक्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रा भी कम नहीं हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा भूखा न रह जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी सोच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर में जाग जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपने सुबह के स्कूल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तैयारियों में लगा रहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वो...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर से ही जुट जाती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सर्दी की ठंडक देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ठंड से ठिठुरता बदन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन काँपती उँगलियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठंडे पानी में बर्तन धोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब्ज़ी बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाना तैयार करना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ इसलिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि बच्चा भूखा न रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“थोड़ा खा ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लेट न हो जाए स्कूल के लिए”—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सोचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कितना करती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मेरी माँ थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सब सुख-सुविधाएँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गैस है, इंडक्शन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर काम आसान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन किसी में वो परवाह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एक माँ में थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न बनाने के बहाने हज़ार हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बीमारी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी थकान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सब करने की ज़िम्मेदारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की नहीं रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समझ आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सिर्फ़ खाना नहीं बनाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें अपना पूरा प्यार मिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन तैयार करती थी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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