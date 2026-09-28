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गाँव की खुशबू

Sandeep Maurya

Sandeep Maurya

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                            न जाने क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की खुशबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने घर की महक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से जाती ही नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठिकाने बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की राहें भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ से कहाँ आ गईं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर गाँव के वो पोखरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके किनारे वो मंदिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी-सी पानी की टंकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गेट के पास ट्रांसफॉर्मर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर का वो आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में अमरूद का वो पेड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की वो आवाज़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनों का वो साथ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी दिल वहीं ठहरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भी थक जाता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस भागती हुई ज़िंदगी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन चुपके से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की ओर चल पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मिट्टी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें कभी नंगे पाँव दौड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो छत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ बैठकर आसमान निहारा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपना गेट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से निकलते वक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सोचा ही नहीं था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि लौटने की इतनी चाह होगी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वो घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर तो वो जगह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ से दूर होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल कभी दूर नहीं हो पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने क्यों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की खुशबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपने घर की महक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से जाती ही नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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