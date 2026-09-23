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औरों के हित कुछ कर जाऊँ

Sandeep Kumar

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                            यह पाप पुण्य जो कमा रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा नहीं, औरों के हित सब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश हूँ इतना आखिर क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ देख के मुझे चकित हैं सब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया का खेल अनोखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जग में कितना धोखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें जिंदगी आजमाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मौत से शर्त लगाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी जब छोटा बच्चा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब दिल-ओ-जान से सच्चा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शख्स को तब मैं प्यारा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर माँ का बड़ा दुलारा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खूब मेरा वो बचपन था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज की नाव बनाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाकर नदी तालाबों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन्हें छोड़ के आता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ धूल जम गई है उनपे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुँधली सी कुछ तस्वीरे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है लुटी हुई तकदीर मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँथों से मिटी लकीरें हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरमान जगे थे जो दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब खाक हो गए इक पल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का ढला सवेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पल से गम ने घेरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सपना मेरा इतना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हँसते हँसते मर जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान बना इस दुनियां में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों के हित कुछ कर जाऊँ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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