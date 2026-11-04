देखा जो रूबरू तो लाखों सूरज निकल गए।।

हम भी बदल गए हैं और वो भी बदल गए।।

गिरते गिरते आज हम खुद ही सँभल गए।।

वो जो कहते थे के हम कभी ना बदलेंगे,,

आज सामने से गुज़रे तो यूँही निकल गए।।

अभी तक याद है दौर ए उल्फ़त का सफ़र,,

देखा जो रूबरू तो लाखों सूरज निकल गए।।

क्या बात है आज आँख में सूरत नहीं कोई,,,

सांसों की डोर से क्या सारे धागे निकल गए।।

क्या वादा ओ करार के अब वो दिन नहीं रहे,,

चेहरा भी नहीं देखा और घर से निकल गए।।

कोई मिल गया और पूछ ले पहली मोहब्बत,,

कह देना तू भी यूँहीं के वो दिन निकल गए।।

क्या जाने कब तलक ये ग़म रहेंगे साथ देव,,

अब तो उनसे मिलने के ही दिन निकल गए।।

-सुनील देव

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एक घंटा पहले