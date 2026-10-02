आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Junoon-e-Sarkash
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सुनाऊँ किस को अब "जावेद" ग़म-ए-इंसान-ए-ज़िंदानी!

Saleem Javed

Saleem Javed

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            फ़रेब-ए-आगही है यह या फिर है हिर्स-ए-नादानी। जहाँ पर इब्न-ए-आदम पे हर इक पहर  निगरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई ईजाद तो बस चंद लोगों का खिलौना है। मगर ग़ाफ़िल समझता है मिली है उस को आसानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुनून-ए-ख़ुद नुमाई को सजा कर बेचते हैं वो। तमद्दुन के बहाने ख़ल्क़-ए-दुनिया लूटते हैं वो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ग़ाफ़िल समझता है कि दुनिया पा ली उस ने। ख़सारा है सरासर यह, सकून-ए-जाँ की वीरानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरों के सहन वीरान हैं, हर इक घर में ख़ामोशी। कोई बोले तो किस से, हर तरफ़ छाई है मायूसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशी अपनों से पहले ग़ैर को शीशे पे दिखला कर। बड़ा कुनबा दिखाते हैं मगर बातिन परेशानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी गुम सुम से बैठे हैं, ख़ुलूस-ए-दिल नहीं बाक़ी। मिटा डाली है हम ने ख़ुद ही तारीख़-ए-इंसानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वो इब्लीस-ए-फ़ितरत है, जो पोशीदा राज़ ढूँड लेता है। रहम में क्या निशाँ है, उस का शजरा ढूँड लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समंदर के अंधियारों से मर्जीना ढूँड लेता है। दबी मिट्टी के अंदर से ज़रीना ढूँड लेता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तूफ़ानों के आगे से सफ़ीना ढूँड लेता है। जुनून-ए-सरकश-ए-ईजाद ने मचाया है नया फ़ितना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अफ़सोस! इंसान ता-उम्र ख़ुद को पा नहीं पाता,बनावट की नुमाइश में, रज़ीना ढूँड लेता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुदा से जंग है और इस का हासिल सिर्फ़ वीरानी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुना है ख़ुद ही क़फ़स ईंट गारा अक़्ल का साहिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाऊँ किस को अब "जावेद" ग़म-ए-इंसान-ए-ज़िंदानी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाऊँ किस को अब "जावेद" ग़म-ए-इंसान-ए-ज़िंदानी!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
56 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree