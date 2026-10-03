कब खत्म होगा यह काल का युग जनाब।

यह कलयुग है जनाब,

यहां झूठे को सच्चा माना जाता है,

सच्चे को पागल घोषित कर दिया जाता है।



सच्चे पर शक किया जाता है,

झूठे को अपनाया जाता है,

सच्चे को पराया कर दिया जाता है।



अपनो द्वारा ही छल किया जाता है,

भाई ही भाई को मार देना चाहता है,

और पत्नी ही पति को काट - मार रही है।



अब तू ही बता कौन किस पर भरोसा करें,

अब तू ही बता कोई किसी पर भरोसा कैसे करें,

अब तू ही बता इस युग का अंत कोई कैसे करें।



कौन है, इस युग का राम,

कौन है, इस युग का कृष्ण,

कौन है इस युग का अवतार।



कितना नाश कर दिया इसने,

कितना विनाश दिखा दिया इसने,

कब खत्म होगा यह काल का युग जनाब।

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एक घंटा पहले