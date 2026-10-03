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कब खत्म होगा यह काल का युग जनाब।

Sakshi Meena

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                            यह कलयुग है जनाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां झूठे को सच्चा माना जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे को पागल घोषित कर दिया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे पर शक किया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे को अपनाया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे को पराया कर दिया जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनो द्वारा ही छल किया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई ही भाई को मार देना चाहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पत्नी ही पति को काट - मार रही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तू ही बता कौन किस पर भरोसा करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तू ही बता कोई किसी पर भरोसा कैसे करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तू ही बता इस युग का अंत कोई कैसे करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है, इस युग का राम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है, इस युग का कृष्ण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है इस युग का अवतार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना नाश कर दिया इसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना विनाश दिखा दिया इसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब खत्म होगा यह काल का युग जनाब।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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