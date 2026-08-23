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मेरे घर से

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

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                            मौसम रूठा है मेरे घर से
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों की सब शाख़ें टूटी है मेरे घर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन भी बिना बरसे लौटा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पतझड़ ने चुपके आकर पत्ते सभी गिराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर फूल जाने क्योंकर रूठा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्दी की रात लंबी, तन्हाइयाँ भी गहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज भी जाने क्योंकर रूठा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसंत आया तो भी खुशबू नहीं थी कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रंग बेरुख़ी का गुज़रा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल घिरे थे नभ पर, बरसे मगर न इक पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक बूँद भी न बरसी क्यों रूठी है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों की धूप माँगी, छाया भी कम मिली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का हर भरोसा टूटा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने लुटाईं खुशियाँ सबके ही हिस्से में तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न जाने क्या-क्या छूटा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब किससे माँगूँ मौसम, किससे करूँ शिकायत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार मेरा मौसम रूठा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विंध्य लाख चाहे, फिर भी न खिल सका मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है जैसे मन भी रूठा है मेरे घर से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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