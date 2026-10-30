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खाली थे पेट बस दानो की कमी थी बारिशों की बूंदो के बाण

Sachin Nigam

Sachin Nigam

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पथ की ऊंचाइयों पे चढ़ा ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझे से मन में कुछ बुना ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से जैसे निकला ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम दो कदम बड़ा ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
के मौसम ने बदला रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ हर तरफ जल तरंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभी मंजिल को अपनी अपनी दौड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी दौड़ा उन्हीं के संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाखो पे परिंदों का रेला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजर उठाया देखा जैसे मेला था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर परिंदे के पंखों पर नमी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली थे पेट बस दानो की कमी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिशों की बूंदो के बाण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छन छन के आने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुखी बेजान पत्तियो के प्राण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन धन के गाने लगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपती जमी पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराहट की झलक थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया जीवन नई उम्मीद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की अलख थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम का देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा अनोखा रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल गरजे बरसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकली तेज धूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति का ऐसा व्यवहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके लिए है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये ना करती फर्क
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सबके लिए है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सचिन निगम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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