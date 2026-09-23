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श्री कृष्ण भजन !!

Rupal Dubey

Rupal Dubey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कृष्ण वासुदेवाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण जगदीश्वराय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हरि हरि.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण नारायणाय ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण प्रिया भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हैं प्रियतमा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण गोपी भी हैं.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हृदयात्मा ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हैं लक्ष्मी रूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण राधा स्वरूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण ग्वाल सखा.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण बाके बिहारी ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण भक्ति भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण निष्ठा भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण शक्ति भी हैं.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण सृष्टा भी हैं ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण पूजा भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हैं प्रार्थना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण शिक्षा भी हैं.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हैं साधना ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण शंकर में हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हैं गौरी मां,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण सब में रमाए.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण सब में समाए ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दर्पण हैं कृष्ण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हैं समर्पण.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पुकारो तो सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण दौड़े आएंगे ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण वासुदेवाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण जिदीश्वराय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण हरि हरि.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण नारायणाय ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- रूपल दुबे 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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