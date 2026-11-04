उम्र हुई 17 की

किशोरता का यह प्रथम सोपान है आया,

शैशव विदा हुआ, यौवन का मेघ है छाया।

मन के क्षितिज पर स्वप्न नव आकार लेते हैं,

कर्तव्य के सुर चेतना को झंकृत करते हैं।



नयन में अब चंचलता का स्थान संयम है,

सृजन की इस वेला में अनुशासित हर नियम है।

अंकों की गिनती में भले ही अल्प लगती है,

पर सोच में एक प्रौढ़ता की ज्योति जगती है।



संक्रमण का काल है, यह संधि की घड़ी है,

सामने पथ के संकल्पों की शृंखला खड़ी है।

निश्चल लड़कपन और ज़िम्मेदारी का यह संगम,

बदल रहा है धीमे-धीमे जीवन का हर क्रम।



अनुभवों की देहली पर रख दिया है पग,

लगने लगा है अब तनिक गंभीर यह जग।

उत्साह के रथ पर संभलकर सारथी चलना,

सत्रह की इस दहलीज पर है धैर्य से ढलना।



— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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एक घंटा पहले