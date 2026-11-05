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पुरुषार्थ के कठिन स्वेद से, जग में नाम कमाना है।

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            उदित हुआ है नूतन गौरव, तजकर शैशव-काल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धारण करता मानस मेरा, इस गंभीर विशाल को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सप्तदशम इस वर्ष-प्रवेश पर, अंतस में इक ज्वाला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तरदायित्व के महा-मार्ग पर, बढ़ता कदम निराला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचल तरंगें शांत हुईं अब, हृदय बना गहरे सागर सा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-मार्ग पर अडिग रहेगा, मन यह दृढ़ वैराग्य सा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय-नदी की तीव्र धार में, बहते बहते सीख रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव की इस कोरी पुस्तक पर, हम नया इतिहास लिख रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार को भेद स्वतः ही, सूर्य-किरण अब जाग रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम की सारी धुंध छँट रही, मोह-निशा अब भाग रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उत्सव नाम नहीं है, यह तो आत्म-परीक्षण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयु-वृद्धि की इस वेला में, सजग हुआ अंतःकरण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य और शील के बल पर, सब अवरोधों को तोड़ेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म-भूमि की तपस्या से हम, अपना भाग्य मरोड़ेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्या का यह पावन मंदिर, बुद्धि तीव्र कर देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरित्र का यह उच्च शिखर ही, मानव को यश देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल-चक्र की नियति निरंतर, कर्मों का फल बुनती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर आत्मा सदा स्वयं ही, अपनी राहें चुनती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख के इस द्वंद्व युद्ध में, समता का भाव रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराक्रम की प्रखर अग्नि से, जीवन का गौरव बहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पितु के चरणों की रज, माथे का शृंगार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु का उत्तम ज्ञान हृदय में, संकट का पतवार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीता हुआ समय जो कल था, वह केवल एक पाठ हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मुख खड़ा भविष्य हमारा, नया एक शंखनाद हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सप्तदशम की इस चौखट पर, प्रण यह आज निभाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषार्थ के कठिन स्वेद से, जग में नाम कमाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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