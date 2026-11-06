सच्ची दीपावली तो तब होगी, जब कोई भूखा न रहेगा

जगमगा रहा है सारा संसार,

आया है दीपों का यह पावन त्योहार।

चारों ओर प्रकाश की बहती है धारा,

हर्षित है आज यह गोधूलि का नजारा।



सजे हैं घर-आंगन रंगोली की आभा से,

गूंज रही है धरती पटाखों की ध्वनि से।

वितरित हो रही हैं हर ओर मिठाइयां,

परस्पर मिल रहे हैं सब, दे रहे हैं बधाइयां।



परंतु तनिक रुको, और दृष्टि उधर घुमाओ,

उस अंधकारमय कोने में तनिक कदम बढ़ाओ।

वहां बैठा है एक बालक, फटे वस्त्र तन पर,

कोई उल्लास नहीं, कोई चमक नहीं जिसके मुख पर।



उसके भीतर सुलग रही है एक और ही ज्वाला,

जिसने उसके जीवन के आनंद को लील डाला।

वह दीप की लौ नहीं, वह फटाके का प्रकाश नहीं,

वह उसके रिक्त उदर की भीषण भूख है, कोई परिहास नहीं।



भला उस भूखे प्राणी के लिए क्या होली, क्या दीपावली?

उसकी तो प्रत्येक ऋतु, प्रत्येक रात है खाली।

जिसके प्राण केवल एक कौर अन्न को तरसते हों,

वहां त्योहारों के रंग भला कैसे बरसते हों?



संसार कहता है जिसे नूतन वर्ष का सवेरा,

उस लाचार के लिए तो वह भी है दुखों का घेरा।

परंतु जिस दिन भी उसे भरपेट भोजन मिल जाता है,

वही साधारण सा दिन उसके लिए उत्सव बन जाता है।



अन्न का वह एक-एक दाना जो मुख में जाता है,

उसे नूतन वर्ष के किसी मधुर गीत सा प्रतीत होता है।

उस भूखे पेट के लिए तृप्ति ही सबसे बड़ा वरदान है,

वही उसकी दीपावली, वही उसका नव-विहान है।



आओ, इस प्रकाश-पर्व पर एक नया संकल्प करें,

केवल अपने घर ही नहीं, किसी और का भी जीवन भरें।

जब तक कोई भूखा सोएगा इस संपन्न धरा पर,

तब तक पूर्ण न होगा यह त्योहार इस संसार पर।



सच्ची दीपावली तो तब होगी, जब कोई भूखा न रहेगा,

हर मुख पर अन्न का दाना और अधरों पर सुख बहेगा।



— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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26 मिनट पहले