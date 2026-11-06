उस शाश्वत ज्योति को हृदय जगा।

नभ के झिलमिल आंचल से छन,

उतरी किरणें निष्कंप, अचल,

तरु-पल्लव के झूलों पर सोई,

थीं ओस की बूंदें विमल, सजल।



मृदु मलय-पवन ने छुई तान,

सरिता का उर सहसा जागा,

सोया था जो कलियों में बंध,

वह रूप-गंध का रस जागा।



पक्षी-कुल का कल-कूजन रे!

दिगंत में गूंजा मौन राग,

ओ री अल्हड़, चंचल तितली!

अब छोड़ सुसुप्ति, तू भी जाग।



यह स्वर्ण-रश्मि का नव विहान,

धरती को नव-दुग्ध नहलाता,

चेतन का अनंत संगीत सुनो,

जो कण-कण में है मुस्काता।



मानव! तू मत सीमा में बंध,

इस विराट रूप से नेह लगा,

जो अंतर्जगत में व्याप्त सत्य,

उस शाश्वत ज्योति को हृदय जगा।



— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'

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52 मिनट पहले