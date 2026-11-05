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अपनी ही करुणा का महाकाव्य लिखता हुआ!

Rohit Sharma

Rohit Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सत्रह का यह काल-खंड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय-पटल पर अंकित करता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नूतन, अनसुना राग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूट गया वह शैशव का निश्छल हास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें न कोई छल था, न कोई अवसाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोचन के इन भीगे कोरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ढलक रहा है रह-रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल वारि नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अंतस की ज्वाला का पिघला हुआ रूप है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, यह मेरे जीवन का प्रथम एकांत-विलाप है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो, समाज के ये लौह-कपाट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोकना चाहते हैं इस तरुण वेग को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो निराला की उस 'तोड़ती पत्थर' सी नियति का गवाह हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो धूप में जलती है, पर झुकती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उर में संचित हैं जो मर्म-वेलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे आज बादलों की भाँति गरजती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्षु नमित हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु भृकुटि में एक मौन कौंध है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह आज़ादी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कि कोई नूतन बंधन है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख फड़फड़ाते हैं गगन की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पाँवों में लिपटी हैं स्मृतियों की बेड़ियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शैशव की वह गोधूलि वेला पुकारती है पीछे से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सामने खड़ा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगारे उगलता, यह निष्ठुर, प्रौढ़ संसार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहने दो इन अश्रुकणों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कातरता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो भीतर के पाखंड का दहन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं एकाकी खड़ा हूँ इस दहलीज़ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्त छंद सा आज़ाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परम-अभिव्यक्ति की खोज में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही करुणा का महाकाव्य लिखता हुआ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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56 मिनट पहले

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