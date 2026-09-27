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पास नही हो मेरे साथी,फिर भी मेरे पास रहती है।

Ritu Matawale

Ritu Matawale

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुने मन मे, भाव प्रेम का जगा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के हर कोने को,चन्दन तूने बना दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की वीराने में भी,खुसबू तूने फैला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारे मंजिल में,ज्योति दीपक जला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंजर पड़ी इस जीवन मे,महकता सुमन खिला दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंचल आँखो से ,मेरे दिल मे प्यार जगा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओठो की मधुशाला से,मीठी रस टपका दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ काली अंधेरी रातो में भी,सपना मेरा सजा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलो सी महकती आँचल को,मेरा जीवन बना दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ रात हसीन था,जिसे ख्वाबो की दुनिया कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ प्रेम अन्त था,हृदय की चाहत कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल यादो में आती हो,जीवन तुझे कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय का सच्चा लगाव,जिसे रूहानी प्रेम कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की इस धड़कन में,सिर्फ तुमको ही रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू प्रेम है सच्चा,जीवन तुझे ही कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास नही हो साथी,पर साथ अपना तुझे समझते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर मोड़ में,तेरे स्मृतियां साथ रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी का अहसास नही,यादो में तो पल-पल रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू साथी है मेरा,मेरे दिल की धड़कन में तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास नही हो कर भी तुम,पास मेरे लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातो के हर सपनो में,तुही तो आया करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हर अंधेरी रात को,ख्वाबो की ज्योति देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर सुने पन में,स्मृति बन तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ संघर्ष की घड़ी में भी,साथ मेरे तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मेरा जीवन है साथी,मुझमे समाई रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल के हर कोने में,प्रेम भाव जगाया करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू किरण है सूरज की,मेरे जीवन मे चमकती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चंदा की शीतल रश्मि,मेरे दिल मे समाई रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातो की ओ टिमटिमाते तारे,तेरे बिंदिया बन चमकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दूर कहां है साथी,मेरे हृदय में रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन के हर कोने को,प्रेम से भरती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर उलझन में,साथ मेरे तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम और आदर से,मेरे जीवन मे चलती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी का अहसास नही,मेरे आत्मा में समाई रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चन्दन की खुसबू बन कर,मेरे जीवन मे महकती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोंगरे की गजरा ,तेरे बालो में महकती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की हरियाली भी,तेरे लिए तरसती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग बिरंगे फूलो की गुलदस्ता बन,मेरे हृदय में रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की रिमझिम फुहार बन,सदा बरसती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसन्ती फूलो की तरह,मेरे जीवन मे महकती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर रह कर भी ,ओ मेरे साथी पास ही तो रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की कठिन मोड़ पर भी,साथ मेरे तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी का अहसास नही,मेरे यादो में तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की हर छन-छन में,यादे बन कर रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर नही हो साथी मुझसे,मेरे रग-रग में समाई रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरी भावो से,मेरे दिल मे समाई रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर हो कर भी साथी,मेरे इस दिल मे ही तो रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन है मेरा साथी,मेरे रग-रग में समाई रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम और करुणा ,मेरे दिल मे सदा ही भरती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारे राहो पर,एक ज्योति दीपक बन जलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास नही हो मेरे साथी,फिर भी मेरे पास रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के हर सुख-दुख में,साथ मेरे तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास नही हो मेरे साथी,फिर भी मेरे पास रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादो में स्मृति में,पल-पल विराजित रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन है मेरा साथी,साथ सदा तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरी भावो से साथी,मेरे मन मे समाई रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जीवन है जीवन साथी,मुझसे दूर क्यो?रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादे और स्मृति बन क्यो,मेरे जीवन मे रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू साथी है जीवन साथी,दूर क्यो तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सच्चे प्यार हो,मेरे तन-मन मे तुही तो रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू साथी है मेरा,एक सच्ची जीवन साथी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी का अहसास नही,पास मेरे तू रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू साथी है मेरा,एक सच्ची जीवन साथी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर रह कर भी,मेरे यादो और स्मृतियों में रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना होगा धूमिल मेरा प्यार,सूरज सा चमकता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक जीवन है सांसो का,ये प्यार महकता रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी का अहसास नही,तेरा प्यार अमर रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू पास नही है फिर भी,सदा ही मेरे पास रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ साथी मेरे,ओ जीवन साथी तेरा याद हमेशा रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने का सबसे सच्चा प्रमाण है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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