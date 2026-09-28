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सदा लहराता धर्मध्वज हेतु

rishab dass

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                            ब्रह्मांड रचाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगत सजाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीला करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीला पुरुषोत्तम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नील चक्र का पावन केतु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा लहराता धर्मध्वज हेतु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अन्याय क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता चुन-चुन ।।१।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादित कौन - कहाँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है इस धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूर्त चपल की इस नगरी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल बजाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भजन है गाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वांग रचाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाच-नाचते ।।२।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय न लगता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको क्षण भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-रत्न की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लूट है करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय सजाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय लूटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु का उपहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है करते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरेआम है हाड़ चबाते ॥३॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यथा दुखी जन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है कलम यह लिखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो त्रुटि होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है भाव सकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषित पीड़ित के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ बिहारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज रूप लिए ||४||
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय न्याय को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीट रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न्याय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुहार लगाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोषित पीड़ित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेसुध होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याचक बन अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे द्वार खड़े ।।५।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशाल नेत्र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र समान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दे सबका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप हरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना हाथ के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन पाँव के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कर सकता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपचार सरल ।।६।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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