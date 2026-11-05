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पर आज हर औरत को खुद कृष्ण बनना पड़ता है।

Rinku Tripathi

Rinku Tripathi

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                            कहाँ था ये समाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ था ये समाज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भरी सभा में उन दुष्ट कौरवों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी का वस्त्र हरण किया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब दुर्योधन ने द्रौपदी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जंघा पे बैठने को कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण ने उसे वैश्या कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दुःशासन ने भरी सभा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्त्री का वस्त्र हरण किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी तब जब वो माहवारी में थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या हक़ था युधिष्ठिर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी को दाँव पे लगाने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो खुद हार गया था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ चुप थे वो महापुरुष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब एक औरत के साथ अन्याय हो रहा था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तब उनका दिल नहीं काँपा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके कुल की मर्यादा को ठेस ना पहुँची?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ चुप थे गंगा पुत्र भीष्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब भरी सभा में एक औरत की लाज लुट रही थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तब उनका वचन ना टूटा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तब उन महापुरुषों के धर्म को ठेस ना पहुँची?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ द्रौपदी को श्राप देने से रोक दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या एक औरत के लुटे लाज पे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सांत्वना देने से उसका दर्द कम हो जाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ चुप था तब ये समाज?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यूँ किसी ने उस अनर्थ होने से ना रोका?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी हर सभा में एक द्रौपदी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आज भी समाज चुप है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आज हर औरत को खुद कृष्ण बनना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब वो रोएगी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो लड़ेगी |
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-खुशी तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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