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बढ़ा मुकूट का कांति सुसज्जित साज।

Rikesh Kumar

Rikesh Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            चले वन में सिया लखन रघुवीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-लखन सह लिए कमान तीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते चलते बीच राह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में उनको लगी प्यास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सरिता-सर-सिंधु
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखा नहीं उनके पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घनघोर घटा छाया अंबर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमंडल नहीं था किसी के कर में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसा नहीं मेघ चला दिशि ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रघुवर को दिखा एक मोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गए मोर समक्ष राम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर मन ही मन किया प्रणाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिए राघो आशीर्वचन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर हो गया प्रसन्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम कहे "मैं हूॅं प्यासा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल मिलने की न हैं आशा।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान धर कहा मोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"उस ओर तो है सरिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाॅं सभी हैं जल पीता!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आइए मेरे पीछे पीछे नाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा मेरा संकेत स्मरण साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर गिराते चला रंगीले पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम सह दोनों चले डगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ गया सरिता पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर के जीवन से छूटने लगा आस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरा गिरा करके निज पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गया राह दिखा, तत्क्षण मर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों प्राणी को हुआ पीड़ा अपार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखा गया वह जीवन की धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रघुवर के विशाल उर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले "हे महान मयूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं द्वितीय जन्म में रखुंगा तेरा लाज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पंख बिन सुना होगा मेरा ताज।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मयूर को दे अंतिम विदाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल पी सभी ने प्यास बुझाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव तिलक नव चंदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव ताल नव अभिनंदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव प्रेम नव कर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव लीला नव धर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर-सीमा- संग्राम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम को मेरा प्रणाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग कंपित, गिर गया काल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुट गया प्रकृति का विविध जाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ हरि का कृष्ण अवतार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मयूर का युगों से पुकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केशव लगाए मोर पंख केश ताज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ा मुकूट का कांति सुसज्जित साज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अति अनमोल मधु अधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम शरीर बांसुरी कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितांबर के प्यारे लोचन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वपु पर सज्जित कंचन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी लीला तेरा ज्ञान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी आभा तेरा सम्मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाश्वत कथा, प्रेम परम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगणित तेज शून्य तम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नवल रस रंगीले-पर-भाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे पुरूष विभ्राट् विशाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत कार्य अनादि नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा नत-नयन-मन-शिखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता अनंत कोटि प्रणाम।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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