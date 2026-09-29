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शून्य, जीवन और व्हिस्की

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                            शून्य, जीवन और व्हिस्की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य की गोद में जन्मा जीवन, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनंत रिक्तता से उठती लहर, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मौन है, वहाँ धड़कन भी है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ खालीपन है, वहीं अर्थ की खोज। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन—एक अधूरी किताब, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पन्नों पर बिखरे अक्षर, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ स्पष्ट, कुछ धुंधले, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ जैसे धुएँ में घुलते हुए। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्हिस्की की बूंदें— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे समय का स्वाद, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कड़वा, कभी मधुर, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जलती हुई आग का स्पर्श। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य कहता है: 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत," 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उत्तर देता है: 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मैं ही यात्रा हूँ, मैं ही प्रश्न।" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्हिस्की हँसती है: 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"मैं वह विराम हूँ, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ तुम भूल जाते हो 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि प्रश्न भी कभी भारी थे।" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँच के गिलास में 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूमती सुनहरी लहरें, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे ब्रह्मांड का रहस्य 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटे वृत्त में कैद हो। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की थकान 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्हिस्की में घुलकर 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर को हल्की हो जाती है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर शून्य फिर याद दिलाता है— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"सब कुछ अस्थायी है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी हँसी भी, तुम्हारा दर्द भी।" 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस त्रिकोण में— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य, जीवन और व्हिस्की, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब एक नृत्य करते हैं, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मौन, कभी मदहोश, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बस प्रतीक्षा में। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य की गहराई में 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की चिंगारी जलती है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्हिस्की उस चिंगारी को 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुएँ में बदल देती है, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम सोचते हैं— 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह सब एक खेल है? 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या एक अनंत कविता, 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कोई कभी पूरा नहीं लिख पाएगा। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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