आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Apne hi ghar me ajnabi insaan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

फिर भी उसे किसी अपने की तलाश है।

Ravi kumar

Ravi kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अब घरों में लोग रहते हैं, परिवार कम ही मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे तो रोज़ दिखते हैं, मगर दिल कम ही मिलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चाय के बहाने घंटों बातें हुआ करती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पास बैठकर भी नज़रें मोबाइल पर टिकी रहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की खामोशी को कोई पढ़ नहीं पाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का इंतज़ार अब किसी को दिखाई नहीं आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों की लंबी सूची है हर एक के मोबाइल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कोई काम नही आता किसी मुश्किल में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने दूर बैठे लोगों से जुड़ने के रास्ते बना लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर पास बैठे अपनों से मिलने के बहाने गँवा दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई अपने जीवन में इतना मशगूल हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि घर लौटने वाला इंसान अपने ही घर में मेहमान हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब यह नहीं की आज इंसान भीड़ में अकेला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजीब तो यह है कि उसके अपने पास हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी उसे किसी अपने की तलाश है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree