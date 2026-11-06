वरना क्यों शोलों को, यूँ संभाल रखा था

जलते अंगारों को क्यों थाम रखा था,

अपने ही हाथों में क्यों आग को पाल रखा था।

कुछ तो दम होगा उसके जिगर में जनाब,

वरना क्यों शोलों को, यूँ सँभाल रखा था।



हवाओं से कहो अब ज़रा रुख़ बदलें,

तपिश कम करें, कुछ बादल भी मैदान में आयें।

बहुत हो चुकी है आग की ये नुमाइश,

चलो अब मौसम को ठंडा करें, दिल भी सँभालें।



वो आग से खेला तो अंदाज़ निराला था,

हर चोट के पीछे कोई हौसला पाला था।

लोग राख होने के डर से दूर रहे,

उसने अंगारों से अपना रास्ता निकाला था।



मगर हर वक़्त शोला बने रहना भी क्या,

हर बात पर आग उगलना भी क्या।

जिगर की पहचान सिर्फ़ जलने में नहीं,

ज़रूरत पड़े तो ठंडा पड़ना भी क्या कम है भला।



'मरहबा' अब शोलों को ज़रा आराम दिया जाए,

तपते हुए मौसम को कुछ पैग़ाम दिया जाए।

जिसे अपनी आग पर इतना भरोसा है,

उसे सब्र की ठंडी छाँव का नाम दिया जाए।

-रतन कुमार कैथवास

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56 मिनट पहले