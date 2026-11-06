सितारे ने अपना काम एडवांस में कर दिया

मैं टूटता सितारा देखने को, बड़ी देर से छत पर बैठा था,

दिल में एक छोटी-सी ख़्वाहिश थी, उसी के इंतज़ार में ऐंठा था।

सोचा था तारे से माँगूँगा, जो बरसों से दिल में पलती है,

अभी लबों तक बात न पहुँची थी, कि खट-खट की आवाज़ चली थी।



पलटकर देखा तो वो थी, जो ख़्वाबों में आया करती थी,

जिसकी एक झलक पाने को, रातें गुज़र जाया करती थीं।

मैंने पूछा, इतनी रात गए, छत पर कैसे आना हुआ?

वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें देखने का बहाना हुआ।



मैंने आसमान को देखा, फिर उसको निहारने लगा,

जो विश माँगने बैठा था, उसी को सँवारने लगा।

टूटता तारा तो कहीं दूर, अपनी राह चला गया,

मेरी ख़्वाहिश बिना माँगे ही, मेरे सामने आ गयी।



अब किससे माँगूँ क्या माँगूँ, जब मंज़िल सामने खड़ी थी,

जिसकी तलाश में रात गुज़ारी, वो ख़ुद चलकर आ गई थी।

सितारे से शिकायत कैसी, उसने अपना काम एडवांस में कर दिया,

मेरे दिल की अनकही दुआ को, शायद पहले ही पढ़ लिया।



'मरहबा' उस रात का क़िस्सा अब तक याद आता है,

टूटते तारों से ज़्यादा उसका चेहरा नज़र आता है।

विश माँगने की मोहलत भी कहाँ मिली उस रात,

लगता है तारे ने एडवांस में ही करिश्मा दिखाया था।



चलते चलते…

सितारे से माँगता भी तो आख़िर क्या माँगता,

वो ख़ुद छत पर आ गई, जिसे उम्र भर सोचता।

-रतन कुमार कैथवास

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58 मिनट पहले